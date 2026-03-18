Путин выразил соболезнования из-за гибели Лариджани

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования из-за гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию (IRIB).

В своем письме верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи Путин заявил, что Лариджани был «настоящим другом России». Он также заявил, что погибший был «мудрым и дальновидным политиком», и они с Лариджани неоднократно встречались.

«Светлая память о нем как о настоящем друге нашей страны, много сделавшем для развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Тегераном, останется в наших сердцах. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного», — написал он.

Али Лариджани умер 17 марта в результате израильского удара.