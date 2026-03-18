В России заявили о разрушении США еще одной страны на Ближнем Востоке

Сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что США вновь «завязли» на Ближнем Востоке вместо того, чтобы перестраивать американскую экономику и соревноваться с Китаем.

По словам российского сенатора, США ежедневно тратят от одного до полутора миллиардов долларов, чтобы разрушить еще одну страну. «В 21-ом веке 7 триллионов долларов было истрачено Вашингтоном на разрушение Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии», — напомнил Пушков.

Как считает политик, поведение США стало проклятием глобальной сверхдержавы.

«Она реагирует на те вызовы, которые ей кажутся "жизненно важными", но которые таковыми не являются», — пояснил сенатор.

Ранее Пушков заявил, что Иран подорвал доверие стран Персидского залива и Ближнего Востока к защите со стороны США. По его словам, удары Ирана по военным базам США и радарам в Бахрейне, Катаре, Абу-Даби и Ираке, а также ущерб, который понесли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), призваны показать арабским государствам ненадежность союза с Вашингтоном и его неспособность обеспечить безопасность стран региона.