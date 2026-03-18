Песков прокомментировал новость о желании США отдалить Россию и Китай

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что США хочет отдалить Россию и Китай. Об этом сообщает Daily Storm.

По словам Пескова, оценивать подобные заявления «нет смысла». Он также добавил, что в подобных вопросах необходимо ориентироваться на официальные источники информации.

«Сейчас много разных рассуждений. Нет смысла их все оценивать. Надо ориентироваться на официальные заявления», — заявил он.

Ранее СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине ради собственной «долгосрочной стратегической цели» — противодействия Китаю. По его мнению, если вернуть Россию в мировую экономику, это позволит отдалить ее от Китая. Это, по плану Трампа, нанесет удар Пекину.