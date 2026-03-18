Захарова высказалась о позиции Пашиняна по вступлению в Евросоюз

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией высказалась о позиции премьер-министра Армении Никола Пашиняна по членству его страны в Евросоюзе, подразумевающую выгоды как в случае вступления, так и в случае неприсоединения республики к европейскому объединению.

В ходе брифинга она отметила, что «человек говорит, что если примут в Евросоюз – хорошо, а если не примут, то тоже выиграют». Дипломат отметила, что «такие люди обычно у себя в шахматы выигрывают».

Ереван, по словам Захаровой, рассматривает абстрактные стандарты Евросоюза как безусловное благо. К тому же в Армении, по ее мнению, проявляют странный интерес во внедрении евростандартов, в разработке которых не принимали участия. Захарова подчеркнула, что в СНГ и ЕАЭС Армения – полноправный участник объединений и принимает участие в процессе нормотворчества.

В апреле 2025 года президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил принятый ранее парламентом закон о намерении вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало Еревану членство.

20 января глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможное вступление Армении в Евросоюз, отмечал, что это невозможно с сохранением ее членства в ЕАЭС.