Украина не готова использовать дипломатические средства для урегулирования конфликта, поэтому Россия достигнет целей военным путем.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Но поскольку киевский режим к этому не готов, наша страна будет достигать целей СВО военным путем, через решение задач на земле, что сейчас и происходит», — сказала она.

Мирные переговоры по Украине буксуют на фоне эскалации на Ближнем Востоке, при этом Киев опасается, что внимание США окончательно смещается к Ирану. Встречи откладываются, несмотря на ежедневные контакты сторон, а новые площадки — от США до Женевы — остаются предметом споров. О паузе в диалоге и поиске формата — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговорный процесс превратился в «Санта-Барбару» из-за боевых действий между США и Ираном.