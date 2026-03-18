Захарова: Украина не готова к диалогу, поэтому РФ достигнет целей военным путем

Газета.Ru

Украина не готова использовать дипломатические средства для урегулирования конфликта, поэтому Россия достигнет целей военным путем.

В МИД РФ заявили, что Украина не готова использовать дипломатию для решения конфликта
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Но поскольку киевский режим к этому не готов, наша страна будет достигать целей СВО военным путем, через решение задач на земле, что сейчас и происходит», — сказала она.

Мирные переговоры по Украине буксуют на фоне эскалации на Ближнем Востоке, при этом Киев опасается, что внимание США окончательно смещается к Ирану. Встречи откладываются, несмотря на ежедневные контакты сторон, а новые площадки — от США до Женевы — остаются предметом споров. О паузе в диалоге и поиске формата — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговорный процесс превратился в «Санта-Барбару» из-за боевых действий между США и Ираном.