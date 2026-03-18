Патрушев оценил ситуацию в Ормузском проливе

США дистанцируются от проблемы безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил помощник президента России Николай Патрушев.

«Американцы призвали членов НАТО и другие страны направлять в этот район свои флоты, чтобы переложить на них груз ответственности», — сказал он.

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари в начале марта отмечал, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

В связи с событиями на Ближнем Востоке министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что страны Евросоюза могут возобновить дискуссию о поставках российской нефти и газа.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.