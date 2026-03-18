Путин дал поручение правительству насчет Крыма

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству уделять пристальное внимание развитию Крыма и Севастополя. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава государства в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией собрал членов правительства на совещание, чтобы обсудить развитие этих регионов.

«За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 трлн рублей», — отметил Путин.

Российский лидер заметил, что восстанавливаются и появляются новые объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, энергообеспечения, промышленности, образования и здравоохранения.

По его словам, в макрорегионе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса, налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы.