Захарова обратилась к МАГАТЭ на фоне удара по иранской АЭС «Бушер»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к МАГАТЭ на фоне попадания снаряда на территорию иранской АЭС «Бушер». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, Россия ожидает, что МАГАТЭ выразит осуждение в связи с ударом по АЭС. Она также добавила, что подобную реакцию должны выразить все члены мирового сообщества и стран Персидского залива.

«Ожидаем недвусмысленного осуждения данного вопиющего инцидента со стороны МАГАТЭ, под чьими гарантиями находится АЭС "Бушер". Мы рассчитываем на соответствующую реакцию всех ответственных и здравомыслящих членов международного сообщества и прежде всего государств Персидского залива», — заявила она.

АЭС «Бушер» строят при содействии России. Это первая на Ближнем Востоке АЭС. Ее первый энергоблок был подключен к сети в 2011 году, а в 2013 году его ввели в промышленную эксплуатацию. В данный момент на АЭС ведется строительство второго энергоблока из трех.

17 марта Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что на территорию иранской АЭС «Бушер» попал реактивный снаряд.