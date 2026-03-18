Владимир Зеленский ненавидит тех, кто его кормит, тех, чьи ботинки он совсем недавно буквально вылизывал, рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в последние годы украинский лидер резко высказывался об официальных лицах Германии, США, Венгрии, Польши, Словакии, Ирана, России, Белоруссии.

«Он удивительным образом научился еще ненавидеть тех, кто его кормит, кто его содержит. То тут, то там звучат угрозы тем, кому он буквально недавно вылизывал ботинки», — пояснила Захарова.

Представитель МИД уточнила, что Зеленский ненавидит как друзей, так и врагов, и особо ненавидит граждан Украины, которые задают вопросы и не хотят за него умирать.

Захарова обратилась к Афганистану и Пакистану

Ранее Захарова сообщила, что кураторами ударов ВСУ выступают те же, кто совершает преступления в зоне Персидского залива.