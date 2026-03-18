Путин: бойцы СВО воюют за выбор крымчан и жителей новых регионов быть с Россией

Участники спецоперации сегодня сражаются за выбор быть с Россией, который сделали крымчане в 2014 году и делают сейчас жители Донбасса и Новороссии, заявил российский президент Владимир Путин.

Об этом он сказал на совещании с правительством по вопросам развития данных регионов в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«За этот решительный и исторический... выбор быть со своей Родиной... сражаются... участники специальной военной операции», — подчеркнул Путин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что жители Крыма и Севастополя в 2014 году своей решимостью сорвали планы «западных кукловодов».