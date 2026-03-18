Захарова обратилась к Афганистану и Пакистану

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает Афганистан и Пакистан отказаться от «тупикового курса на конфронтацию». Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что Москва «с глубокой обеспокоенностью» следит за военным противостояние между дружественными ей странами - Пакистаном и Афганистаном. Она указала на трагические последствия конфликта, в том числе для мирного населения.

Захарова заявила, что Россия призывает Исламабад и Кабул разрешать разногласия политико-дипломатическими средствами.

Конфликта между Пакистаном и Афганистаном обострился в феврале 2026 года. Власти Афганистана заявили, что в результате удара Пакистана по наркологической больнице в Кабуле 16 марта погибли 400 человек, около 250 пострадали. Исламабад отверг обвинения и заявил, что его удары не затронули гражданские объекты.