Украина превращается в крупный хаб по торговле оружием, что создаёт риски для мировой безопасности. На это обратила внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Украина стремительно превращается в крупнейший международный хаб утечки оружия. Да чего там утечки — чёрного товарооборота оружия, что создаёт серьёзные риски для мировой безопасности», — сказала она на брифинге.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от украинского конфликта выигрывают производители оружия, энергетические компании и банки, выдающие займы. По его словам, именно они заинтересованы в продолжении конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости расследовать расходование средств, направленных Вашингтоном Киеву.