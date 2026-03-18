Захарова оценила последствия конфликта на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что война на Ближнем Востоке привела к турбулентности на нефтегазовом рынке. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи, Иран в ответ начал запускать ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке. Атаки по нефтехранилищам и другой инфраструктуре, а также блокировка Ормузского пролива, привели к росту цен на нефть Brent выше ста долларов за баррель.

По мнению аналитиков, если война затянется, цены на нефть могут достичь 150 долларов за баррель. По данным Global Petrol Prices, как минимум в 85 странах с 28 февраля выросли цены на бензин.

«Конфликт на Ближнем Востоке ввел рынки нефти и газа в состояние, мягко скажем, турбулентности», - заявила Захарова 18 марта.

Она подчеркнула, что эта война нанесла существенный ущерб мировой экономике. Представитель МИД добавила, что масштабы последствий будут зависеть от продолжительности и интенсивности конфликта.