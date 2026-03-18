В Госдуме оценили планы Украины по контролю над Черным морем

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал планы Украины по контролю над Черным морем «фантазиями, которым не суждено сбыться». Об этом депутат рассказал «Ленте.ру».

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что в 2026-2027 годах Киев планирует «установить контроль над максимальной площадью акватории Черного моря». По его словам, Украина рассчитывает добиться этого за счет беспилотных надводных и подводных катеров, а также беспилотных дронов разного типа.

Колесник поинтересовался, что имеет в виду украинский чиновник, говоря о контроле над «максимальной площадью». Депутат напомнил, что в акватории Черного моря также находятся Турция, Болгария и Румыния.

«Какую страну он имеет в виду, или он всю акваторию имеет в виду, не считаясь с этими странами, которые, кстати, являются странами НАТО?» - отметил Колесник.

Он добавил, что акватория Черного моря контролируется Россией «и никем больше». Депутат указал, что украинским портам не удастся подготовить береговую военную инфраструктуру.