Госдума запретила использовать созданные ИИ изображения людей в агитации

Государственная Дума России в первом чтении одобрила законопроект, регулирующий применение искусственного интеллекта (ИИ) в избирательной агитации.

Данная инициатива депутатов парламента предусматривает поправки в законодательство о выборах и референдумах, уточняет агентство ТАСС.

Законопроект запрещает использовать в предвыборной агитации изображения вымышленных или умерших людей, созданные с помощью ИИ. На другие виды сгенерированных изображений запрет не распространится.

Цель нововведения — предотвратить формирование у избирателей ложного представления о кандидатах или партиях, которое могло бы повлиять на итоги голосования.