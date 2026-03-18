В Кремле отреагировали на сделанное Трампом сравнение Стармера с Черчиллем

Можно констатировать, что действующие лидеры стран Европы не ровня их предшественникам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что разочарован премьер-министром Великобритании Киром Стармером из-за отсутствия поддержки Лондоном военной операции в Иране. Американский политик заявил, что он, к сожалению, не бывший британский премьер Уинстон Черчилль.

«В данном случае можно констатировать, наверное, и согласиться, что, действительно, Стармер — это не Черчилль, действительно, Макрон — это не Де Голль. И далее можно продолжать этот перечень достаточно долго», — заявил Песков.

Он добавил, что это действительно те политические реалии, в которых сейчас живут люди.