В Кремле объяснили помилование Путиным осужденных женщин

Подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о помиловании 23 осужденных женщин стало реакцией на просьбы общественников. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Эта тема поднималась, она поднималась нашими общественниками. Вопросы, которые задавались и поднимались перед президентом, не остались без реакции», - пояснил Дмитрий Песков.

Ранее глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что президент подписал указ о помиловании женщин. Он пояснил, что речь идет в том числе и о родственницах участников спецоперации.

При этом в декабре 2025 года на встрече СПЧ с президентом член Совета Ева Меркачева попросила помиловать инвалидов и женщин с детьми, которые осуждены впервые за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. Глава государства пообещал посмотреть подготовленные списки.