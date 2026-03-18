Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Лариджани

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования председателю собрания исламского совета Исламской Республики Иран Мохаммаду Багеру Галибафу в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Ардешира Лариджани в результате авиаудара по Тегерану», — сообщается на сайте Госдумы.

Володин отметил, что Лариджани всегда защищал интересы Ирана, боролся за независимость и отстаивал право страны на суверенное развитие.

Он также подчеркнул, что Лариджани внёс значительный вклад в укрепление российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнёрства, межпарламентского сотрудничества и дружбы народов.

Председатель Госдумы попросил передать слова сочувствия родным и близким Лариджани.

Ранее в Тегеране заявили, что рассматривают гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности как теракт.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, отмечал устойчивость власти в республике после гибели Лариджани.