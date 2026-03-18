«Надо же додуматься»: Захарова обвинила иноагентов в глумлении над соболезнованиями Ирану

Журналисты-иноагенты показали свое истинное лицо, поглумившись над изображением свиньи из мультфильма среди детских игрушек, оставленных россиянами в знак скорби у посольства Ирана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, журналисты-иноагенты посчитали, что Россия так якобы выразила почти что брезгливое отношение к Ирану.

«Надо же додуматься. Кем надо быть вообще... Это их характеристика. Ничего у них не выходит, что бы они ни делали. И вот уже взять и так себя замазать», - заметила Захарова.

Она подчеркнула, что эту ложную со всех точек зрения историю придумали именно те, кто «плевался от слова «иноагент» и говорил, что это точно не они».

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся ракетные удары. Атаке подверглась в том числе и школа для девочек «Шаджаре Тайебе». В результате удара погибли 175 человек, 96 получили ранения. Большинство из них – дети.