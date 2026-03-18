В Кремле ответили на просьбу французского журналиста к Путину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что французский журналист Адриан Боке попросил президента России Владимира Путина защитить его семью. Его слова передает ТАСС.

Песков рассказал, что в Кремле видели информацию в СМИ о просьбе журналиста к Путину, но о прямых обращениях в адрес президента пока не известно.

«Я не понимаю, о какой помощи может идти речь, что он (Боке — прим. «Ленты.ру») сам имеет в виду. Думаю, это прояснится в самое ближайшее время», — добавил он.

Представитель Кремля также отметил, что Боке является гражданином РФ и может в любой момент приехать в страну. В России журналисту ничего не будет угрожать, подчеркнул Песков.

Ранее Боке в разговоре с ТАСС заявил, что из-за санкций Европейского союза (ЕС) ему и его семье угрожает смертельная опасность.