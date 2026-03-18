Захарова сравнила НАТО с героиней «Покровских ворот»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о непредсказуемости Североатлантического альянса, сравнив его с Анной Адамовной из фильма «Покровские ворота». Своим мнением она поделилась в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, ей больше всего нравится, когда в НАТО используют слово «непредсказуемость» в отношении России.

«Хочется задать вопрос, насколько вообще они предсказуемы сами для себя? Помните «Покровские ворота», когда одна из героинь говорит: «Я вся такая непредсказуемая»? Вот здесь то же самое!» - отметила дипломат.

Официальный представитель МИД России уверена, что страны НАТО абсолютно непредсказуемы прежде всего для самих себя, и другим внешнеполитическим игрокам приходится как-то «просчитывать вариативность их действий».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что ответ альянса будет «разрушительным» в случае блокирования Россией Сувалкского коридора. Именно подготовкой к реализации такого сценария он объяснил усиление восточного фланга НАТО, «чтобы никто даже не думал, что можно напасть».