Слова президента США Дональда Трампа о скором уходе с поста французского лидера Эммануэля Макрона заставляют задуматься, будет ли применен «венесуэльский или иранский сценарий». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о нежелании Парижа принимать участие в каких-либо операциях по разблокировке Ормузского пролива. После чего американский лидер Дональд Трамп напомнил, что Макрон «очень скоро покинет свой пост».

«У меня вопрос другой возник - будет ли к Макрону применен венесуэльский сценарий или иранский сценарий? На самом деле, это главный вопрос, которым, думаю, задавался сам Макрон», - иронично прокомментировала заявление Трампа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, что 3 января лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе и привезены в США, где предстали перед судом. А 28 февраля в результате удара США и Израиля был убить верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.