В "белые списки" попадет 99% всех повседневных ресурсов

"Белые списки" интернет-ресурсов будут включать в себя подавляющее большинство повседневных онлайн-сервисов, за исключением тех, которые могут представлять потенциальную угрозу. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в интервью ТАСС.

"После запуска системы белых списков эти списки будут постоянно дополняться. В них попадет 99% всех ресурсов - [тех], которые не могут быть использованы для управления беспилотниками, для каких-то террористических атак", - отметил чиновник.

По его словам, в список войдут банковские приложения, приложения мобильных операторов, портал "Госуслуги", онлайн-магазины, сервисы доставки, заказа еды и такси – все те ресурсы, которыми граждане пользуются ежедневно.

Депутат подчеркнул, что в случае отключения мобильной связи, ограничения коснутся только "сомнительных" сайтов и приложений, а доступ к обычным, необходимым ресурсам останется стабильным. В сентябре 2025 года Минцифры составило "белый список" сайтов, которые будут работать в России при отключении интернета. Среди них — соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджер Max, маркетплейсы Ozon, Wildberries и Avito, сайты Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка.

Мера позволит уменьшить неудобства для граждан, уверены в ведомстве.