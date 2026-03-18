Проведение референдума в 2014 году и воссоединение Крыма с Россией, спасло полуостров от этнических чисток. Об этом в разговоре с ТАСС заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, заместитель председателя президиума Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов.

«Решение крымчан о проведении референдума и его результаты показали, что это было абсолютно необходимо, чтобы уберечь полуостров от этнических чисток, которые планировались киевской хунтой», — отметил Мурадов.

Мурадов также добавил, что благодаря воссоединению с Россией, Крым не был втянут в прямые военные столкновения с Украиной. Однако крымский народ был готов к такому исходу событий.

В марте 2014 года по итогам референдума воссоединение с Россией поддержали 96,77 процента жителей Крыма, а также 95,6 процентов жителей города-героя Севастополь. И вот, уже на протяжении более 10 лет 18 марта на полуострове ежегодно празднуется День воссоединения Крыма с Россией.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал о влиянии возвращения Крыма в состав России.