В США объяснили желание Трампа заключить мирную сделку с Путиным

Китай является одной из причин, по которой президент США Дональд Трамп не отказывается от мирной сделки с российским лидером Владимиром Путиным по Украине. Об этом пишет Politico.

Администрация главы Белого дома отметил, что стимулирование Москвы к завершению войны на Украине может в долгосрочной перспективе изменить глобальный баланс сил в ущерб КНР. В Вашингтоне считают, что, если подтолкнуть Россию к завершению конфликта, вернуть ее в мировую экономику и привлечь американские инвестиции, это может со временем ослабить зависимость страны от Китая и изменить глобальный порядок, говорится в статье.