Дмитриев: Трамп разочарован в НАТО

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал высказываемую президентом США Дональдом Трампом критику НАТО за отказ альянса помочь с Ормузским проливом.

«Президент Трамп разочарован и критикует НАТО за «очень глупую ошибку». Он не забудет отсутствие взаимности», — написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее сообщалось, что страны ЕС — члены НАТО не спешат помогать США в разблокировке судоходства в Ормузском проливе, поскольку Вашингтон не консультировался с ними перед началом конфликта.

Трамп назвал «нечестной» блокировку Ормузского пролива Ираном.

Также Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать военную операцию Вашингтона против Ирана.