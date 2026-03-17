В России отреагировали на слова Трампа о НАТО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не забудет то, что союзники по НАТО отказались помочь Вашингтону с Ормузским проливом, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 17 марта, американский лидер заявил, что разочарован в НАТО и трате триллионов долларов на поддержание альянса.

Глава США разъяснил, что финансирование военного блока является одной из причин дефицита американского бюджета.

«Президент Трамп разочарован и критикует НАТО за «очень глупую ошибку». Он не забудет отсутствие взаимности», — подчеркнул Дмитриев.

Трамп припомнил НАТО помощь Украине

Ранее сообщалось, что американский лидер неоднократно негативно высказывался об альянсе. Его негодование вызывало то, что страны-участницы блока не желают тратить средства на оборону, не развивают ВПК.