Володин высказался о начале конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин сделал все, чтобы не допустить конфликта на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Высказывая позицию о начале конфликта на Украине, парламентарий указал, что к ситуации непосредственное отношение имеют США, Британия, Германия и Франция.

«Если бы только не действия руководителей [Евросоюза], то не было бы войны на Украине. (...) Против нас НАТО воюет на Украине, финансируют все зарубежные страны эту войну (...). Все это исключительно на совести и на руках лидеров европейских государств, а также киевского преступного режима, который действует исключительно в интересах зарубежья, а местные просто страдают и стали заложниками и [президента Украины Владимира] Зеленского, и его окружения», — обозначил Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что на сегодняшний день российская армия продолжает наступление в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

«Чем быстрее там наведем порядок, а победа обязательно будет за нами, тем быстрее люди с облегчением вздохнут», — заключил он.

Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что Россия на данный момент противостоит действиям 56 стран, которые пытаются совершать диверсии на критически важных объектах.