Песков заявил о готовности России оказать помощь Кубе

Россия рассматривает возможность помочь Кубе, которая столкнулась с серьезными гуманитарными трудностями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

© kremlin.ru

"Все эти вопросы прорабатываются с нашими кубинскими визави", – добавил представитель Кремля.

Он отметил, что Куба испытывает большие экономические проблемы "из-за удушающего эмбарго, которое наложено со стороны".

В конце января американский лидер Дональд Трамп ввел в США режим ЧС из-за якобы угрозы со стороны Кубы. Тогда же он подписал указ, позволяющий вводить пошлины против стран, которые поставляют нефть на Кубу.

На этом фоне в стране начался энергокризис. Гавана предупредила авиакомпании, что в 9 аэропортах государства с 10 февраля по 11 марта не будет топлива для воздушных судов. В середине марта энергосистема система Кубы полностью вышла из строя.