Песков: Россия осуждает попытки нанести вред руководству Ирана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «решительно осуждают» убийства лидеров Ирана и других стран. Об этом сообщает ТАСС.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи. Иран объявил об избрании нового лидера 8 марта. Им стал 56-летний Моджтаба Хаменеи - второй сын погибшего аятоллы. В МИД Ирана сообщили 12 марта, что новый аятолла был ранен.

В ночь на 17 марта глава Совета безопасности Ирана Али Лариджани были убит в результате израильского авиаудара. Информацию о его гибели подтвердили в Тегеране. СМИ писали, что Лариджани был опытным политиком и с января фактическим правителем Ирана.

Отвечая на вопросы журналистов 18 марта, Песков подчеркнул, что власти России осуждают причинение вреда здоровью и убийства лидеров Ирана, а также лидеров других суверенных государств.