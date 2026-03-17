Молдавия не уведомляла СНГ о выходе из Содружества

Молдавия не уведомляла Содружество Независимых Государств (СНГ) о выходе из объединения. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Нет, они не уведомили нас», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Лебедева, для выхода Молдавии из СНГ необходимо решение парламента.

11 марта правительство Молдавии одобрило денонсацию трех базовых договоров СНГ — учредительного соглашения о создании СНГ, его Устава и Алма-Атинской декларации.

В январе министерство иностранных дел Молдавии запустило процедуры, необходимые для полного выхода республики из состава СНГ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Молдавии о выходе из договоров СНГ является суверенным правом страны.

Ранее в Белоруссии заявили, что Запад вынуждает Молдавию и Украину выйти из СНГ.