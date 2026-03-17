Шойгу рассказал о первоочередной задаче, которую поставил Путин

Президент России Владимир Путин держит на особом контроле вопросы безопасности критически важных объектов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

По словам Шойгу, в последнее время эта тема неоднократно поднималась на совещаниях Совбеза. По итогам обсуждений были выработаны необходимые меры по совершенствованию совместной работы профильных ведомств.

Ранее секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия находится в постоянном контакте с Ираном и государствами Персидского залива и готова активно участвовать в мирном урегулировании на Ближнем Востоке. По его словам, разрастание конфликта и рост жертв среди мирного населения категорически недопустимы.

Шойгу также отметил, что Москва наблюдает бесцеремонный слом основ международного права и разрушение глобальной архитектуры безопасности. Отдельные страны, действуя из узкокорыстных интересов, нарушают территориальную целостность суверенных государств и все чаще прибегают к силе, включая такие методы, как пиратство.

События на Ближнем Востоке, как подчеркнул секретарь СБ, создают угрозу не только региональной, но и глобальной стабильности, в том числе в сферах энергетики и продовольствия.