Европе необходимо самой справиться с синдром возобновления холодной войны с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, заместитель председателя президиума Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов.

22 февраля австрийский политический аналитик Геральд Маркель заявил, что в случае новой холодной войны между Западом и Россией Евросоюз окажется на стороне проигравших и развалится. Поэтому ЕС должен не конфликтовать с РФ, а дружить с ней и в "долгосрочной перспективе" принять Россию в члены союза. Маркель подчеркнул, что конфликт на Украине уже стал "величайшим военным, экономическим и геополитическим поражением Запада за всю историю".

Поэтому сейчас Европе для своего "спасения" нужно закончить военный конфликт, признать поражение, "осмелиться заключить мир и начать новую жизнь с Россией", "выкинув всех поджигателей войны на Западе из их офисов".