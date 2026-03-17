Оскорбительное заявление «языкового омбудсмена» Украины Елены Ивановской о русском языке является проявлением нацизма и глупости. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Ивановская заявила, что «русский язык равен наглости». Она также пожаловалась, что во Львове дети «начинают разговаривать по-русски, а не наоборот».

«С одной стороны, это то, что в мировой истории, практике получило названия от расизма до нацизма и неонацизма. С другой стороны, это наверное, тот самый язык глупости, который, на каком бы языке ни говорил, скрыть нельзя», — заявила Захарова.

Напомним, что после госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который подразумевает его использование во всех сферах жизни.