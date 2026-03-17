$81.0592.66

Захарова назвала нацизмом слова «языкового омбудсмена» Украины о русском языке

Никита Бородкин

Оскорбительное заявление «языкового омбудсмена» Украины Елены Ивановской о русском языке является проявлением нацизма и глупости. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© РИА Новости

Ранее украинские СМИ сообщили, что Ивановская заявила, что «русский язык равен наглости». Она также пожаловалась, что во Львове дети «начинают разговаривать по-русски, а не наоборот».

«С одной стороны, это то, что в мировой истории, практике получило названия от расизма до нацизма и неонацизма. С другой стороны, это наверное, тот самый язык глупости, который, на каком бы языке ни говорил, скрыть нельзя», — заявила Захарова.

Напомним, что после госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который подразумевает его использование во всех сферах жизни.