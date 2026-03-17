В Госдуме оценили позицию Турции по Крыму
Позиция Турции по Крыму является «близорукой», так как там отказываются признавать «очевидные факты». Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее в МИД Турции по случаю годовщины вхождения Крыма в состав РФ заявили, что не признают полуостров российским и считают проведенный референдум нелегитимным.
«Нежелание Турции признавать очевидные факты в отношении российского статуса Крыма говорит о политической близорукости и необъективности. Подобные заявления оскорбительны для жителей Крыма. Референдум был проведен законно и соответствует международному праву», - подчеркнул депутат Дмитрий Белик.
Он также отметил, что Россия не собирается ни с кем обсуждать статус полуострова.
Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.