Турция предлагает свое посредничество в переговорах по Украине

Турция на высшем уровне предложила выступить посредником в новом раунде переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента страны.

В Анкаре подчеркнули, что инициатива озвучена публично, однако окончательное решение о проведении переговоров принимают сами стороны конфликта.

С начала года Россия и Украина при участии США провели три раунда консультаций. Последний из них состоялся в Женеве 17–18 февраля.

На Украине сделали признание о переговорах

По данным источника агентства, по итогам этих встреч стороны не подписывали каких-либо документов.

Информации о месте и сроках следующего раунда переговоров на данный момент нет.