Венесуэла заявила о единой с Россией политике после похищения Мадуро

Венесуэла и Россия как стратегические партнёры поддерживают построение многополярного мира. Об этом заявил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто на церемонии в Национальном пантеоне, посвященной 81-летию дипотношений с РФ.

Глава венесуэльского МИД подчеркнул, что страны являются братскими и выступают за соблюдение Устава ООН. Обе республики входят в Группу друзей в защиту Устава ООН, напомнил он.

Хиль отметил, что дипломатические отношения с Советским Союзом установили 14 марта 1945 года — перед окончанием Второй мировой войны. Спустя 80 лет мир столкнулся с новыми вызовами, но их можно решить через сотрудничество и дружбу между народами, указал министр.

В торжественной церемонии также участвовал посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Дипломаты возложили венки к саркофагу Симона Боливара — героя борьбы за независимость от испанского колониального господства и первого президента Великой Колумбии.

Напомним, в январе спецназ США похитил лидера страны Николаса Мадуро, сейчас он находится в СИЗО Нью-Йорка.

