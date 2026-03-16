Захарова прокомментировала санкции ЕС против российских журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции ЕС против российских журналистов синдромом хронического двуличия.

Она напомнила, что ЕС игнорирует убийства в Газе и закрывает глаза на удары США и Израиля по иранской инфраструктуре телевещания, но при этом видит в российских сотрудниках СМИ Эрнесте Мацкявичюсе и Сергее Ключенкове «источник угроз».

«Синдром хронического двуличия в такой запущенной стадии неизлечим, а терапия отсылками к правочеловеческим обязательствам и прививки международным правом тут бессильны», — написала она в своём Telegram-канале.

По мнению дипломата, в ЕС будут всё глубже «погружаться в гриппозные галлюцинации» о своём якобы недосягаемом авторитете светоча демократии и неолиберализма.

Ранее ЕС внёс в санкционный список журналистов Мацкявичюса и Ключенкова — их сочли якобы причастными «к подрыву демократии, верховенства права и безопасности в странах Евросоюза».