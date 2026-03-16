Большинство украинцев согласились бы на территориальные уступки ради мира. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в Х.

Он привел результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС). Опубликованные данные он назвал «хорошей новостью для мира».

«Согласно опросу, 61% украинцев поддержали бы мирное соглашение, включающее территориальные уступки, гарантии безопасности и членство в ЕС в 2027 году. Только 10% проголосовали бы против», — написал он.

Дмитриев отметил, что люди желают мира, в отличие от «поджигателей войны в Евросоюзе».

В Европе предложили Киеву продолжать воевать еще полтора-два года и пообещали выделить деньги на этот период. Об этом «Украинской правде» рассказал источник во фракции «Слуга народа». По его словам, после этих консультаций президент Владимир Зеленский поручил проработать вариант, при котором выборы в стране могут не состояться в ближайшие годы.