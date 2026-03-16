Дмитриев прокомментировал приостановку санкций против нефти из России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал приостановку санкций против российской нефти.

Свое мнение Дмитриев оставил в комментариях под постом главы министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто о том, что США приостановили санкции против российской нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке. Как заявил Сийярто, страны Евросоюза должны последовать этому примеру из-за напряженностью с нефтяными поставками.

По словам Дмитриева, США приняли разумное решение. Он также добавил, что Евросоюз неизбежно поступит таким же образом в будущем.

«Это был бы разумный выбор. Сейчас это, вероятно, сложно, но позже станет неизбежным», — написал он в соцсети X.

Ранее США ослабили санкции на продажу российской нефти.