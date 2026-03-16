Лавров: третий саммит Россия - Африка пройдет осенью 2026 года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Кении Мусалией Мудавади сообщил, что третий саммит Россия - Африка состоится осенью 2026 года.

"[В ходе переговоров] проанализировали ход реализации договоренностей, которые были достигнуты на второй министерской конференции Россия - Африка, она состоялась в Каире в декабре прошлого года, и обменялись мнениями по вопросам подготовки третьего саммита Россия - Африка. Первые два состоялись в 2019 и 2023 годах, третий саммит состоится этой осенью", - отметил Лавров.

Со своей стороны глава МИД Кении уточнил, что очередной саммит состоится в Москве.

"Мы приветствуем интерес к продолжению сотрудничества России и Африки. Следующий саммит Россия - Африка должен пройти в Москве в октябре нынешнего года", - сообщил кенийский министр.

Ранее посол России в Сенегале Дмитрий Кураков заявил, что президент РФ Владимир Путин намерен принять участие в третьем саммите Россия - Африка в 2026 году независимо от того, в какой стране он будет проходить.

Напомним, первый саммит Россия - Африка состоялся в октябре 2019 года в Сочи под сопредседательством президента России и тогдашнего председателя Африканского союза, президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. Второй саммит провели в августе 2023 года в Санкт-Петербурге.