В МИД России заявили, что удары США и Израиля по Ирану запустили виток насилия на Ближнем Востоке.

«Своим вероломным неспровоцированным нападением на Иран США и Израиль запустили беспрецедентный виток насилия на Ближнем Востоке, конец которому не просматривается», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что счёт жертв вооружённого конфликта «идёт на сотни и тысячи», разрушена гражданская инфраструктура. Кроме того, ответные удары Ирана затронули соседние страны, а судоходство через Ормузский пролив оказалось парализовано.

«Некогда стабильный и благополучный регион Персидского залива стремительно погружается в пучину хаоса и неопределенности», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке сесть за стол переговоров.

При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что Тегеран не направлял никаких посланий о завершении конфликта на Ближнем Востоке и не просил о прекращении огня.