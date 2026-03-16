"Мятеж": Дмитриев указал на отказ союзников Трампу

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал массовый отказ ведущих мировых держав от участия в военно-морской операции США в Ормузском проливе. В своей публикации в соцсети X он емко охарактеризовал растущее неповиновение внутри западного блока одним словом: «Мятеж?».

Реакция Кирилла Дмитриева последовала вслед за заявлением министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который на встрече с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом официально исключил возможность военного участия Германии в восстановлении безопасного судоходства под эгидой Вашингтона.

Отказ Берлина запустил цепную реакцию в рядах союзников США. По данным издания Financial Times, призыв Дональда Трампа предоставить военную поддержку в регионе был отвергнут Францией, Британией, Италией, Китаем, Грецией и Японией. Даже ключевые европейские партнеры предпочли дистанцироваться от американской инициативы. Британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон не намерен «втягиваться в более масштабную войну», а в Париже и Риме выразили крайний скепсис относительно расширения действующих миссий ЕС.

Ранее в Евросоюзе обсуждалась возможность расширения военно-морской миссии Aspides, однако это предложение так и не получило необходимого одобрения. В то время как Вашингтон настаивает на коллективных мерах, Китай призвал стороны конфликта прекратить военные действия, опасаясь необратимого ущерба для мировой экономики, а Токио официально подтвердил, что не планирует направлять свои корабли в зону столкновений.