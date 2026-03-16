Депутата Госдумы могут исключить из фракции ЛДПР из-за его позиции по блокировке Telegram

Депутата Госдумы Андрея Свинцова, который получил мандат бывшего председателя ЛДПР Владимира Жириновского, могут исключить из партии на заседании 16 марта из-за его позиции по блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к фракции.

По словам одного из собеседников газеты, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий неоднократно поднимал вопрос об исключении Свинцова из фракции в связи с его активной позицией по поводу блокировки Telegram.

«Неоднократно... Слуцкий ему говорил о том, что это последнее предупреждение, и призывал ничего не комментировать», — сказал источник.

При этом, по его словам, ситуация осложняется тем, что мандат Свинцову перешел от Жириновского, также депутат владеет «ЛДПР ТВ».

12 марта Свинцов заявил, что россияне не смогут пользоваться Telegram, просто скачав VPN. По его словам, у Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик и скоро ведомство начнет его «потихоньку поджимать». При этом депутат подчеркнул, что мессенджер надо не блокировать, а отрегулировать, и сделать это необходимо из соображений безопасности.