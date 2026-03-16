Украинское руководство не готово к решению конфликта дипломатическим путем, поэтому Россия достигает целей специальной военной операции (СВО) на Украине на земле. Об этом в понедельник, 16 марта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

© Вечерняя Москва

— Президент (России Владимир — прим. «ВМ») Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению. Но поскольку киевский режим к этому не готов, мы будем достигать целей специальной военной операции на земле, что сейчас и происходит, — подчеркнул министр на пресс-конференции по итогам переговоров с кенийским коллегой Мусалией Мудавади.

Он отметил, что Москва привержена всем договоренностям по политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, но именно Киев их саботирует, передает ТАСС.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался, что Украина остается главным препятствием на пути урегулирования конфликта, несмотря на сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы утратил интерес к завершению украинского кризиса.