Лавров заявил о неизменности договоренностей с Сербией по оружию для ВСУ

Москва придерживается ранее достигнутых соглашений с Белградом о недопущении поставок сербского вооружения на Украину, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров заявил, что сохраняются достигнутые с Сербией договоренности о запрете поставок сербского оружия Киеву, передает ТАСС.

По словам Лаврова, между российской и сербской сторонами был проведен разговор и достигнуто соответствующее понимание по этому вопросу.

Глава МИД РФ подчеркнул:

«У нас с нашими сербскими коллегами был разговор и были понимания достигнуты на этот счет. Мы исходим из того, что эти понимания сохраняют свою силу».

Ранее Лавров заявил, что Евросоюз рассматривает присоединение Сербии к войне на Украине как условие для продолжения евроинтеграции.