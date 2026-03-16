Лавров заявил о неизменности договоренностей с Сербией по оружию для ВСУ
Москва придерживается ранее достигнутых соглашений с Белградом о недопущении поставок сербского вооружения на Украину, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По словам Лаврова, между российской и сербской сторонами был проведен разговор и достигнуто соответствующее понимание по этому вопросу.
Глава МИД РФ подчеркнул:
«У нас с нашими сербскими коллегами был разговор и были понимания достигнуты на этот счет. Мы исходим из того, что эти понимания сохраняют свою силу».
Ранее Лавров заявил, что Евросоюз рассматривает присоединение Сербии к войне на Украине как условие для продолжения евроинтеграции.