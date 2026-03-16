Аксенов оценил последствия возвращения Крыма в Россию

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил последствия возвращения полуострова в Россию — по его мнению, это изменило всю страну. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Аксенова, после возвращения Крыма в состав России, жители страны «поверило в свои силы». Кроме того, проживающие непосредственно на полуострове, как считает Аксенов, почувствовали в 2014 году, что «Россия и ее президент встали на их защиту».

«Возвращение Крыма, мне кажется, всю нашу большую страну тоже изменило. В части того, что и население, и власти, и в целом все поверили в силы, в возможности, в то, что действительно справедливые вещи возможны», — заявил он.

Ранее Аксенов сообщил о завершении национализации имущества украинских олигархов.