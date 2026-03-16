Заявление Туска об угрозе выхода Польши из ЕС объяснили

Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Польша столкнулась с реальной угрозой выхода из Евросоюза — это своего рода донос на своих политических оппонентов, заявил в беседе с RT политолог, историк, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

«Есть внутренняя польская причина: Дональд Туск занимал высокие позиции в структуре Евросоюза, был одним из руководителей Евросоюза в своё время и известен своей приверженностью евроинтеграции. И в данном случае данное заявление — это своего рода донос на своих политических оппонентов. С точки зрения Туска они проводят неправильную политику, и должны понести наказание со стороны Брюсселя», — объяснил эксперт.

При этом он отметил, что у этого заявления есть и другая составляющая.

«Нет дыма без огня, и нужно понимать, что в настоящее время Евросоюз находится в состоянии глубочайшего кризиса. Особенно это ощущается в странах Центральной и Восточной Европы. Таких, как Польша. Странах, которые, с одной стороны, не так давно присягнули на верность Евросоюзу... А, с другой стороны, население которых успело разочароваться в политике Евросоюза», — рассказал Шаповалов.

По его словам, это разочарование носит как современный конъюнктурный характер, так и ценностный.

«По сути, мы видим ситуацию, при которой в целом ряде стран Европы возникает устойчивое, стремление ограничить всесилие евробюрократии, а, может быть, даже и выйти из состава Евросоюза», — заключил собеседник RT.

Ранее Туск заявил о реальной угрозе выхода Польши из ЕС.