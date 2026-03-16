Посещавший Москву в рамках диалога по украинскому урегулированию представитель Парижа «не привёз ничего нового», сказал глава МИДа.

Выступая на пресс-конференции, министр заявил, что Франция просила сохранить информацию о приезде своих делегатов в Россию в тайне, но сама всё «слила в прессу».

Ранее президент Эммануэль Макрон рассказал, что предложил «нескольким европейским коллегам» возобновить диалог с Москвой, а его дипломатический советник Эммануэль Бонн ездил в российскую столицу в феврале.