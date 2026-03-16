В Кремле переадресовали Зеленскому вопрос о дронах для Ирана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал журналистам уточнить у Владимира Зеленского, откуда тот взял информацию о том, что Россия якобы поставляет Ирану беспилотники. Его слова приводит РИА Новости.

США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. В ответ Тегеран ежедневно наносит масштабные удары по американским базам на Ближнем Востоке и по целям на территории Израиля. На этом фоне Владимир Зеленский заявил западным СМИ, что Россия якобы поставляет Ирану беспилотники «Герань».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эти данные.

«Нужно обращаться к руководителю киевского режима, спрашивать у него, откуда он взял такую информацию. Мы не комментируем подобные заявления», - отметил он.

Также в ходе сегодняшнего брифинга Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение о якобы приезде нового лидера Ирана Моджтаба Хаменеи в Москву для прохождения лечения.